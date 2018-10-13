زنجان از شاخص های بومی فراوانی برای توسعه برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، رضا عسگری، با بیان اینکه شهرستان زنجان به عنوان مرکز استان ظرفیت های بالایی برای رشد و توسعه دارد، اظهار کرد: علاوه بر مرکزیت زنجان، جمعیت و زیرساخت های مهم طبیعی و سرمایه های مهم اجتماعی موجب شده زنجان از شاخصه های مهمی برای توسعه برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه زنجان سالیانه شاهد برگزاری رویدادهای مهم اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی است، افزود: برگزاری جشنواره هایی همچون آش، غذای اکو و تجمعات بزرگ حسینیه و زینبیه اعظم، زنجان را تبدیل به مرکزی برای رویدادهای مهم اجتماعی و فرهنگی کرده است.

عسگری موضوع امنیت را از دیگر شاخصه های مهم اجتماعی در شهرستان و استان زنجان برشمرد و یادآور شد: مطابق بررسی های صورت گرفته از حضور گردشگران داخلی و خارجی در شهر زنجان، موضوع امنیت و آسایش خاطر شهروندان و مسافران یکی از ویژگی های مهم زنجان توصیف شده که متاسفانه از سوی رسانه های محلی بخوبی مورد توجه قرار نگرفته است.

عسگری با بیان اینکه زنجان علاوه بر حوزه فرهنگی و اجتماعی، در حوزه اقتصادی نیز طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، افزود: طی سال های اخیر صنایع مهمی در شهرستان و استان زنجان مستقر شده اند که خروجی فعالیت آن‌ها، افزایش قابل توجه درآمدهای استانی بوده است.

فرماندار زنجان وضعیت نرخ بیکاری و اشتغال در شهرستان زنجان و استان را مناسب توصیف کرد و یادآور شد: زنجان جزو استان هایی است که وضعیت مناسبی در این بخش دارد و آمار بیمه شدگان اجباری و افرادی که برای نخستین بار کدبیمه ای دریافت کرده اند گویای این واقعیت است که به چه میزان شغل در استان ایجاد شده است.

وی همچنین از پیگیری برای تخصیص اعتبارات جهت توسعه زیرساخت های شهرک های صنعتی دره لیک و آی تی زنجان خبر داد و گفت: اعتبارات مناسبی برای ایجاد زیرساخت شهرک های صنعتی شهرستان زنجان در نظر گرفته شده و توسعه این شهرک های صنعتی در حال پیگیری است.