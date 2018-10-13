موفقیت در جنگ اقتصادی بدون توجه به راهبرد فرهنگی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین احمدیان روز شنبه در دیدار با مسئولان امور فرهنگی کمیته امداد ایلام اظهار کرد: ظرفیت های کشور بسیار گسترده است و دشمنان نیز بر این امر واقف هستند ولی باید بیش از گذشته قدر داشته های خود را بدانیم.

وی اضافه کرد: دشمن در سال های گذشته و بویژه پس از خروج از برجام تلاش کرده تنگناهای بیشتری پیش روی نظام قرار دهد تا از این طریق به انقلاب اسلامی ملت ایران ضربه بزند ولی در صورت حفظ انسجام ملی این شرایط را با توانمندی پشت سر خواهیم گذاشت.

معاون کمیته امداد کشور گفت: آنچه نیز تاکنون کشور را در عبور را سختی ها و دشواری ها کمک کرده همراهی مردم و مسئولان با یکدیگر بوده است.

احمدیان تاکید کرد: نهاد انقلابی و ارزشی کمیته امداد تا به توجه به جامعه هدف خود تلاش کرده با خدمت رسانی به افراد نیازمند و مستحق در جهت اعتلای نظام که همانا برقراری دالت اجتماعی و رفع تبعیض در جامعه است ، گام بردارد.

وی ابراز داشت: محور اصلی فعالیت فرهنگی کمیته امداد بر مبنای قرآن و اهل‌بیت بوده و اعتقاد داریم بر همین اساس بسیاری از دیگر مشکلات خانواده‌ها می‌تواند برطرف شود.

وی گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات فرهنگی لازم است از خیران و مربیان فرهنگی افتخاری و داوطلب برای خدمت‌رسانی به مددجویان و تقویت بنیه دینی و علمی خانواده‌ها استفاده شود.

وی با بیان اینکه برای همه فعالیت‌هایی که انجام می‌گیرد نیازمند پیوست فرهنگی هستیم گفت: این پیوست مورد نظر شامل موارد گوناگون و متنوعی است و در زمینه های اقتصادی هم لازم است پیوست و نگاه فرهنگی وجود داشته باشد.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام نیز در این دیدار گفت: ۳۰۰ نخبه فرهنگی نیز از خدمات کمیته امداد استفاده می‌کنند.

ضیاء رضای ادامه داد: همچنین هم‌اکنون بیش از پنج هزار دانش‌آموز از خدمات کمیته امداد در استان ایلام برخوردار هستند.