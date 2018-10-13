ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج/مه آلودگی در جاده چالوس

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده پل استاندارد تا پل فردیس نیمه سنگین است.
وی اضافه کرد: وضعیت ترافیکی دیگر محورهای مواصلاتی استان از جوی آرام و روان برخوردار است.
رئیس پلیسراه استان البرز در بخش دیگری با اشاره به وضعیت جوی محور پرتردد کرج - چالوس، گفت: در محدوده هزارچم مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارششده است.
سرهنگ معظمی گودرزی در پایان از رانندگانی که قصد عبور از محور کوهستانی چالوس رادارند خواست با رعایت سرعت مطمئنه از بروز حاده جلوگیری کنند.
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