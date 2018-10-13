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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج/مه آلودگی در جاده چالوس

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج/مه آلودگی در جاده چالوس

کرج - رئیس پلیس‌راه استان البرز ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین را نیمه سنگین اعلام کرد.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده پل استاندارد تا پل فردیس نیمه سنگین است.

وی اضافه کرد: وضعیت ترافیکی دیگر محورهای مواصلاتی استان از جوی آرام و روان برخوردار است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز در بخش دیگری با اشاره به وضعیت جوی محور پرتردد کرج - چالوس، گفت: در محدوده هزارچم مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش‌شده است.

سرهنگ معظمی گودرزی در پایان از رانندگانی که قصد عبور از محور کوهستانی چالوس رادارند خواست با رعایت سرعت مطمئنه از بروز حاده جلوگیری کنند.

کد مطلب 4428858

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