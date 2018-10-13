مبنای توسعه در دنیا داشتن جمعیت باکیفیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در جلسه شورای راهبردی جمعیت اظهار کرد: کشورمان در دهه های ۵۰ و ۶۰ با نرخ بالای زاد و و لد روبرو بود که این افراد در دهه گذشته و شرایط کنونی وارد بازار کار شده ولی شرایط برای اشتغال تمامی انها فراهم نیست.

وی افزود: این موضوع باعث شده شرایط ایجاد شده به بروز آسیب های اجتماعی دامن بزند.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: امروزه در کشورهای پیشرفته به سمت کیفی سازی جمعیت حرکت کرده اند تا بتوانند از نیروی وارد شده به جامعه به بهترین شسکل ممکن در راستای پیشرفت آن کشورها بهره بگیرند و سطح رفاه نسبی نیز ارتقا پیدا کند.

نوذری گفت: شرایط محیطی، جغرافیایی و جمعیتی برای رفع مسائل اجتماعی و فرهنگی باید مد نظر باشد و نباید تنها به بالا بردن نرخ جمعیت بدون در نظر گرفتن پیش شرط ها و پیش نیازهای آن اقدام کرد.

وی با بیان اینکه جمعیت دارای ۲ بعد رشد کیفی و کمی است، گفت: مبنای توسعه در دنیا داشتن جمعیت با کیفیت است و نمی توان با توجه صرف به بعد کمی برنامه ریزی مناسبی برای رفع مسائل و مشکلات این بعد صورت داد.

معاون استاندار ایلام با بیان اینکه تلاش برای افزایش جمعیت کشور و حفظ جوانی و شادابی آن کار ساده‌ای نیست، گفت: باید به سمت جمع آوری آمارهای کیفی جمعیت از جمله آموزش، سواد، میزان سرانه ملی، غذا، محیط زیست و زیرساخت ها قدم برداریم.