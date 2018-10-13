  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۰

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد:

۲۰ کلاس دوره انتقال سوادآموزی در شهرستانها و مناطق استان ایجاد شد

۲۰ کلاس دوره انتقال سوادآموزی در شهرستانها و مناطق استان ایجاد شد

یاسوج- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: در سال جاری ۲۰ کلاس دوره انتقال همراه با آموزش رایانه در شهرستانها ومناطق استان ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله خواهش نیک ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه ثبت نام در دوره انتقال تا ۱۵ آبان و در دوره های سوادآموزی وتحکیم تا پایان آذرماه ادامه دارد، گفت: از مجموع پنج هزار و۶۳۵ نفر حجم ابلاغی سه دوره سوادآموزی در استان دوهزار و ۴۹۰نفر در سامانه سوادآموزی ثبت نام کرده اند.

خواهش نیک اظهار داشت: از این تعداد ۳۶درصد در دوره سوادآموزی، ۶۰درصد در دوره انتقال  و ۴۶ درصد نیز در دوره تحکیم سواد ثبت نام کرده اند.

وی افزود: در این دوره بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان در شهرستان گچساران با۷۱ درصد است.

خواهش نیک اظهار داشت: در بهمئی نیز این میزان ۶۹ درصد، در دیشموک ۶۷ درصد، در مارگون  ۲۶درصد و در میان عشایر نیز ۲۹درصد است.

وی افزود: کمترین میزان ثبت نام نیز در باشت با ۲۱ درصد است.

کد مطلب 4428873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها