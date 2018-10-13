به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی طی دو نامه‌ به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، خواستار پیگیری اظهارات سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی درخصوص دارایی‌های وی و مالکیت چندین شرکت راهسازی شد.

متن نامه به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

اخیرا ویدئویی توسط کانال تلگرامی رو در رو در سایت اینترنتی آپارات از آقای نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی به آدرس https://www.aparat.com/rudarru انتشار یافته است.

این کانال سایت اینستاگرامی به آدرس https://www.instagram.com/rudarru / دارد که این ویدئو را بر روی آن نیز انتشار داده است.

وی در این ویدئو مدعی شده و این اتهام به اینجانب عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وارد ساخته که دارای شرکت‌های راهسازی هستم و خودم با خودم پیمان می‌بندم.

با توجه به اینکه وی نماینده مجلس شورای اسلامی و فرد شناخته‌ شده‌ای است و سخن وی به عنوان نماینده مردم پژواک گسترده دارد، یا باید این موضوع را اثبات کند و یا آنکه دستور فرمایید دادگاه صالح، وی و مسئول و صاحب‌امتیاز کانال رو در رو را به جرم نشر اکاذیب، افترا و تشویش افکار عمومی محاکمه و مجازات نماید.

اینجانب مدعی هستم که نه شرکت راهسازی دارم و نه حتی مالک یک سهم در یک شرکت راهسازی هستم و گفته وی کذب محض، افترا و تشویش افکار عمومی است.

با توجه به اثر تخریبی که اینگونه اظهارات کذب و افترا بستن به مسئولان بر حیثیت اجتماعی و سیاسی اینجانب و هم بر روان و اعتماد عمومی مردم به مسئولان نظام دارد، تسریع در رسیدگی قضایی و اعلام عمومی نتیجه موجب امتنان خواهد بود.

عباس آخوندی

وزیر راه و شهرسازی

نامه دوم آخوندی به یکی دیگر از رؤسای قوا

همچنین آخوندی در نامه ای جداگانه ولی با متن مشابه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خواستار رسیدگی به اظهارات نقوی حسینی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و سپس بررسی اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در محاکم قضایی شده است.