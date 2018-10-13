جامعه جهانی از حقوق کودکان در کشمیر و فلسطین حمایت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «ملیحه لودی» نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل طی اظهاراتی در مقر این سازمان خواهان حفاظت از حقوق کودکان در مناطق جنگی و مورد تنش از جمله «کشمیر» و فلسطین شد.

وی در ادامه اعلام کرد که حفاظت از حقوق کودکان در مناطق جنگی و مورد تنش باید جز اولویت ها قرار بگیرد.

لودی در ادامه گفت: در دوران جنگ، حقوق کودکان به ویژه کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می گیرند و ترس همیشگی که با آنها همراه است، نادیده گرفته می شود.

وی در ادامه گفت که وظیفه جامعه جهانی و سایر نهادهای بین المللی است که اقدامات لازم را در جهت ایجاد شرایط برابر روحی و جسمانی مساعد برای همه کودکان و همچنین تامین خوراک، پوشاک، تعلیم، بهداشت، تامین پناهگاه و آینده بهتر فراهم کنند.

نماینده پاکستان در سازمان ملل در ادامه گفت که فراهم کردن نیازهای بنیادی کودکان تضمینی برای پاکستانی امن و پیشرفته است.

این سیاستمدار برجسته پاکستانی اظهار داشت: ما نام خود را فهرست کشورهایی قرار دادیم که در دفاع از حقوق کودکان پیشگام بوده‌اند.

وی افزود: باید توجه ویژه ای به موضوع آموزش و تربیت کودکان داشت زیرا مشکلاتی نظیر فقر و قحطی باعث می شود تا کودکان از سنین پائین مجبور به کار شوند و از آموزش غافل شوند.

این در حالی است که علاوه بر کشمیر و فلسطین، یمن نیز از زمان حمله ائتلاف سعودی با مشکلات فراوانی مواجه شده است و کودکان یمنی همواره در تیررس حملات بی‌رحمانه آل سعود قرار داشته‌اند.