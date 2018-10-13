  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل:

جامعه جهانی از حقوق کودکان در کشمیر و فلسطین حمایت کند

جامعه جهانی از حقوق کودکان در کشمیر و فلسطین حمایت کند

نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل خواهان حفاظت از حقوق کودکان در مناطق مورد تنش از جمله کشمیر و فلسطین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «ملیحه لودی» نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل طی اظهاراتی در مقر این سازمان خواهان حفاظت از حقوق کودکان در مناطق جنگی و مورد تنش از جمله «کشمیر» و فلسطین شد.

وی در ادامه اعلام کرد که حفاظت از حقوق کودکان در مناطق جنگی و مورد تنش باید جز اولویت ها قرار بگیرد.

لودی در ادامه گفت: در دوران جنگ، حقوق کودکان به ویژه کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می گیرند و ترس همیشگی که با آنها همراه است، نادیده گرفته می شود.

وی در ادامه گفت که وظیفه جامعه جهانی و سایر نهادهای بین المللی است که اقدامات لازم را در جهت ایجاد شرایط برابر روحی و جسمانی مساعد برای همه کودکان و همچنین تامین خوراک، پوشاک، تعلیم، بهداشت، تامین پناهگاه و آینده بهتر فراهم کنند.

نماینده پاکستان در سازمان ملل در ادامه گفت که فراهم کردن نیازهای بنیادی کودکان تضمینی برای پاکستانی امن و پیشرفته است.

این سیاستمدار برجسته پاکستانی اظهار داشت: ما نام خود را فهرست کشورهایی قرار دادیم که در دفاع از حقوق کودکان پیشگام بوده‌اند.

وی افزود: باید توجه ویژه ای به موضوع آموزش و تربیت کودکان داشت زیرا مشکلاتی نظیر فقر و قحطی باعث می شود تا کودکان از سنین پائین مجبور به کار شوند و از آموزش غافل شوند.

این در حالی است که علاوه بر کشمیر و فلسطین، یمن نیز از زمان حمله ائتلاف سعودی با مشکلات فراوانی مواجه شده است و کودکان یمنی همواره در تیررس حملات بی‌رحمانه آل سعود قرار داشته‌اند.

کد مطلب 4428890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها