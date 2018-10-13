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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

مدیر کل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد:

۱۷۷۰مورد تسهیلات کارگشایی به مددجویان و اقشار نیازمند پرداخت شد

۱۷۷۰مورد تسهیلات کارگشایی به مددجویان و اقشار نیازمند پرداخت شد

یاسوج- مدیر کل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری از محل اعتبارات صندوق امداد ولایت یکهزار و ۷۷۰ مورد تسهیلات کارگشایی به مددجویان و اقشار نیازمند پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع میزان تسهیلات پرداخت‌شده به مددجویان در نیمه نخست سال جاری شش میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان است.

وی بیان داشت: در راستای کمک به وضعیت معیشتی مددجویان و اشتغالزایی برای مددجویان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می شود.

محبی افزود: صندوق امداد ولایت در راستای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجرا شده و راه‌اندازی این صندوق یکی از اقدامات اساسی کمیته امداد برای پرداخت تسهیلات به افراد نیازمند است.

وی اظهار داشت: این تسهیلات برای تحصیل، ازدواج، مسکن، مشکلات معیشتی و درمان به مددجویان پرداخت می شود.

محبی تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات بر اساس اولویت بندی و نیاز مددجویان پرداخت است.  

کد مطلب 4428897

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