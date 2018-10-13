۱۷۷۰مورد تسهیلات کارگشایی به مددجویان و اقشار نیازمند پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع میزان تسهیلات پرداخت‌شده به مددجویان در نیمه نخست سال جاری شش میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان است.

وی بیان داشت: در راستای کمک به وضعیت معیشتی مددجویان و اشتغالزایی برای مددجویان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می شود.

محبی افزود: صندوق امداد ولایت در راستای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجرا شده و راه‌اندازی این صندوق یکی از اقدامات اساسی کمیته امداد برای پرداخت تسهیلات به افراد نیازمند است.

وی اظهار داشت: این تسهیلات برای تحصیل، ازدواج، مسکن، مشکلات معیشتی و درمان به مددجویان پرداخت می شود.

محبی تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات بر اساس اولویت بندی و نیاز مددجویان پرداخت است.