به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، بانک های عامل موظفند حداکثر تا سقف دویست میلیون ریال تسهیلات بانکی در بخش توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برای مینی بوس و حداکثر تا سقف یکصد میلیون ریال برای خودروی ون با سود تسهیلات بانکی هفت درصد پرداخت نمایند.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور همچنین مصوب کردند که مبلغ ده میلیون ریال به صورت نقدی به آن دسته از متقاضیان طرح خروج خودروهای فرسوده که اقدام به اقساط خودروی فرسوده خود بدون جایگزینی خودروی نو می نمایند به جای مبلغ شش میلیون و پانصد و شصت هزار ریال یارانه سود تسهیلات بانکی پرداخت شود.

این تصمیم در تاریخ یازدهم بهمن ماه سال جاری از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.