اعزام یک تیم ۱۰ نفره پزشکی از اصفهان برای پوشش امدادی اربعین

داریوش کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ارتباطات سیار جمعیت استان به مرز شلمچه اعزام و نیز هماهنگی برای حضور داوطلبانه نجاتگران این استان در موکب های مستقر در عراق صورت گرفته است.

وی ضمن اشاره به آمادگی کامل هلال احمر استان اصفهان برای پوشش امدادی زائرین اربعین حسینی اظهار داشت: برای ارائه خدمات مناسب به زائرین حسینی، ۴۰ پایگاه امداد و نجات بین شهری و نیز تیم های واکنش سریع مناطق هفتگانه هلال احمر استان در حالت آماده باش کامل قرار دارند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان ادامه داد: پوشش خدمات درمانی و امدادی در عراق با جمعیت هلال احمر و با مدیریت مشترک با مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت است که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به پوشش این خدمات در عراق فعالیت می کنیم.

وی افزود: بر اساس میزان خدماتی که در عراق ارائه خواهد شد، میزان نیازمندی به استان اصفهان اعلام شد و ما هم بر اساس همان اعلام نیاز، نیروهای خود را چینش کرده و ضمن برگزاری دوره های بازآموزی خاص اربعین، نیروها را آماده کردیم.

کریمی گفت: افراد مختلفی با تخصص های پزشکی، مامایی، تکنسین دارویی، تکنسین پذیرش، پرستاری و نیروهای خدماتی از اصفهان به زائرین در عراق خدمات مختلفی ارائه می دهند، ضمن آنکه داروهای مورد نیاز هم به طور متمرکز از طریق مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت ارسال می شوند.

وی بیان داشت: یک تیم ۱۰ نفره شامل پزشک، پرستار و نجاتگر و ... به همراه دو دستگاه آمبولانس جهت ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائرین در عراق اعزام می شوند.