به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، علیرضا درویش نژاد در سومین نشست صمیمی با کارکنان اداره کل اظهار کرد: رشد و تعالی در گرو اندیشه خوب و نگاه مثبت است.

وی با تاکید بر اینکه ساختار سازمانی هم باید با توجه به این نگاه شکل بگیرد عنوان کرد: دوری از اخلاق حسنه بهره وری سیستم اداری را نیز کاهش می دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص جابه جایی مدیران در اداره کل گفت: جابجایی ها با نظر کارشناسی و بررسی های آگاهانه انجام می شود.

درویش نژاد در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه برنامه های فرهنگی و هنری باید در بهترین سطح برگزار شود، گفت: جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان یکی از برنامه هایی است که تلاش می کنیم از نظر کمی و کیفی نسبت به دوره های قبل پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه از پیشنهادات سازنده و ابتکاری در خصوص برگزاری جشنواره استقبال می کنیم؛ عنوان کرد: این جشنواره آبروی استان است و باید به شایستگی برگزار شود.

درویش نژاد اضافه کرد: سازمانی در حوزه کاری پیشرفته است که کارکنان آن در زمینه های تخصصی، طراح و صاحب نظر باشند.