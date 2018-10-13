مراسم تودیع و معارفه روسای مرکز تحقیقات استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر شنبه با حضور مسئولان استانی و کشوری در یاسوج برگزار شد.

رئیس جدید مرکز تحقیقات کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در مراسم معارفه خود گفت:به علت خشکسالی ۳۳هکتار از مزارع مرکز تحقیقات استان خشک شده است.

کاووس کشاورز افزود: با خشک شدن این مزارع، ۵۰ درصد از درآمد این مرکز نیز کم شده است.

وی بیان داشت: اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی می تواند راهکار مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی در استان با استفاده از پتانسیلهای موجود باشد.

رئیس سابق مرکز تحقیقات کشاورزی استان نیز در مراسم تودیع خود گفت: رتبه مرکز تحقیقات استان در کشور از رتبه چهار به رتبه سه ارتقا یافته و استان در زمینه آموزش بهره برداران نیز رتبه اول کشور را کسب کرده است.

عباس صلاحی اردکانی افزود: در حوزه آموزش نیز در یکسال گذشته پیشرفتهای مطلوبی داشته ایم.

وی بیان داشت: مرکز تحقیقات استان در زمینه توسعه فضای فیزیکی نیز مطلوب عمل کرده و مامور سرای مرکز با هشت سوئیت ایجاد شده است.

صلاحی تصریح کرد: همچنین دو هنرستان کشاورزی در استان ایجاد شده که هنرستان آیت الله ملک حسینی در یاسوج و یک هنرستان کشاورزی نیز در گچساران در سال ۹۶ راه اندازی و در سال گذشته ۵۷دانش آموز در هنرستان یاسوج پذیرش شدند.

وی افزود: در سال جاری نیز ۴۰ دانش آموز در این هنرستان پذیرش و به صورت رایگان مشغول به تحصیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از زحمات عباس صلاحی اردکانی تقدیر و کاووس کشاورز به عنوان رئیس جدید تحقیقات کشاورزی استان معرفی شد.