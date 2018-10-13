سازمان آتش نشانی آبادان تجهیز می شود

حسین حمیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طبق تفاهمنامه منعقد شده با سازمان منطقه آزاد اروند،۳۴۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات به روز سازمان آتش نشانی هزینه می شود.

وی با اشاره به فرسودگی تجهیزات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان، افزود: با به روز رسانی این تجهیزات و تزریق امکانات جدید می توان عملیات های این سازمان را چابک تر کرد.

حمید پور اظهار کرد: طبق توافق انجام شده در قالب تفاهمنامه مذکور یک دستگاه خودروی آتش نشانی ۲۶ تن، یک دستگاه خودروآتش نشانی ۶ تن، ۳۰ عدد دستگاه تنفسی آتش نشان انفرادی، یک دستگاه شارژر سیلندرهای تنفسی آتش نشانها، یک دستگاه قایق غواصی ۹ نفره آتش نشانی، یک دستگاه موتورقایق غواصی با توان ۴۸ اسب بخار، ۷۰۰ متر شیلنگ آتش نشانی شماره یک، ۷۰۰ متر شیلنگ آتش نشانی شماره دو و ۲۰ دستگاه نازل(سرلوله) شماره یک آتش نشانی خریداری می شود.

شهردار آبادان از ۲۰ دستگاه نازل شماره سه آتش نشانی، ۱۵۰ عدد کلاه ایمنی نقابدار، ۱۵۰ جفت دستکش ایمنی عایق حرارتی، ۵۰ جفت چکمه ایمنی، ۵۰ دست لباس حریق کامل، ۴۰ دستگاه کپسول پودراطفاء حریق دستی شش کیلویی، ۴۰ دستگاه کپسول پودراطفاء حریق دوازده کیلویی، ۴۰ دستگاه کپسول CO۲ اطفاء حریق شش کیلویی ۴۰، یک دستگاه سیم پیچ لوله های آتش نشانی به عنوان دیگر اقلام قابل خرید برای تجهیز به روز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آبادان نام برد.