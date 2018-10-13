استان در زمینه صنعت غذایی از آخرین استانهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، امام بخش قائدی ظهر شنبه در نشست با کارکنان بخش غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: برنامه غذایی در هر خانواده در سلامت افراد خانواده و به تبع آن سلامت جامعه بسیار مهم است.

وی بیان داشت: اگر برنامه غذایی یک خانواده و جامعه از سلامت برخوردار باشد، بیماریها نیز کاهش یافته و سلامت جامعه افزایش می یابد.

قائدی افزود: با توجه به روز جهانی غذا، برنامه های مختلفی در استان اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: هفته جهانی غذا را پیش داریم که برنامه های این هفته با شعار "تغییر و اصلاح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقاء سلامت" در کشور و شعار جهانی "تلاش برای دنیای بدون گرسنه تا سال ۲۰۳۰" و با محوریت ویژه برنامه های هفته جهانی غذا برگزار می شود.

قائدی تصریح کرد: آگاه سازی مردم برای استفاده از غذای سالم و وعده های غذایی مفید از برنامه های این هفته است.

وی افزود: برای ترویج فرهنگ غذای سالم و در راستای اجرای برنامه های این هفته از ظرفیت ائمه جمعه، هنرمندان و کارشناسان استفاده می شود.

قائدی برگزاری همایش پیاده روی، برگزاری برنامه صبحانه سالم در مدارس همه شهرستانها، تهیه و توزیع بروشور و کاتالوگهای سلامت غذایی و دیدار با ائمه جمعه را از جمله برنامه های این هفته در استان عنوان کرد.