آمریکا درباره پیشرفت در مذاکرات شش جانبه ابراز امیدواری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کریستوفرهیل معاون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است با "چون یونگ وو"همتای کره جنوبی خود ودیگر مقامات این کشور برای هماهنگی رویکرد خود پیش از مذاکرات شش جانبه که 8 فوریه در پکن برگزار شد ، دیدار کند .

وی درجمع خبرنگاران بااشاره به توافقنامه سپتامبر2005 که درآن کره شمالی با برچیدن تسلیحات هسته ای خود درازای دریافت کمکهایی درزمینه انرژی و اقتصادی و ضمانت های امنیتی موافقت کرد ، خاطر نشان کرد :" به طور مشخص ، امید ما این است که اجرای این توافقنامه آغاز شود ".



وی افزود: "امیدوار بودیم که این کار در مذاکرات شش جانبه ماه دسامبر انجام می شد و تصورمی کنم دلایلی وجوددارد که بتوانیم درباره پیشرفت دراین مذاکرات ابراز امیدواری کنیم . تا یک هفته دیگر همه چیز مشخص خواهدشد ".



آخرین دور مذاکرات شش جانبه در ماه دسامبر ، پس از پنج روز مذاکره بی نتیجه پایان یافت .از دلایل مهم شکست این دوراز مذاکرات را می توان پافشاری آمریکا و کره شمالی بر مواضع خود عنوان کرد . کره شمالی از آمریکا خواسته است که پیش از آغاز هر گونه مذاکرات ، تحریمهای مالی را لغو کند .



از سویی نیز واشنگتن از پیونک یانگ خواسته است اول از هر چیز برنامه تسلیحات هسته ای خود را برچیند .



مقامات کره شمالی و خزانه داری آمریکا طی دوروز در پکن مذاکراتی را درباره تحریمهای مالی برگزار کردند . دانیل گلاسر مذاکره کننده آمریکایی این مذاکرات را بسیار پربار خواند . کریستوفر هیل این مذاکرات را بسیار مفید خواند و اعلام کرد آمریکا خواهان حل این مناقشه است .



هیل روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات ژاپنی راهی توکیو خواهد شد و پس از آن برای شر کت در دور جدید مذاکرات شش جانبه وارد پکن خواهدشد .