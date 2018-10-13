عیادت رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از دانش آموزان مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، شهاب الدین صابونچی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور به همراه سعید کنعانی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی با حضور در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز از آسیب دیدگان سانحه رانندگی اتوبوس حامل دانش آموزان بستان آباد که ظهر روز چهارشنبه ۱۸ مهر در اتوبان شهید کسایی تبریز واژگون شده بود، عیادت کرد.

گفتنی است در این حادثه تلخ ۳۸ تن مجروح و متاسفانه ۳ تن نیز فوت کرده بودند که مصدومین و فوتی ها توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر تبریز و نیروهای اورژانس رها سازی و به مراکز درمانی انتقال داده شده بودند.