به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در سومین دوره آموزشی روش سخنرانی دینی ویژه طلاب و مبلغین خواهر در لرستان آغاز شد.

این دوره آموزشی از سوی موسسه تخصصی خطابه «امیر بیان» برگزار می شود.

علاقمندان به شرکت در این دوره آموزشی می توانند تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیل، صبح ها ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها ساعت ۱۴ تا ۱۷ به موسسه «امیر بیان» واقع در خرم آباد- میدان تیر- کوچه گلباران ۳ - سمت راست- پلاک ۱۲ مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۶۶۳۳۳۵۲۹۲۵ تماس حاصل کنند.

کپی شناسنامه و کارت ملی، دو قطعه عکس ۴×۳ رنگی و ارزیابی تحصیلی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این دوره آموزشی است. همچنین اتمام پایه سوم حوزه و قبولی در مصاحبه از شرایط شرکت در این دوره آموزشی تخصصی است.