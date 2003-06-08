12 تن از عاملان انفجارات رياض شناسايي شدند

خبرگزاري مهر : وزارت كشور عربستان سعودي امروز يكشنبه در بيانيه اي اعلام كرد: هويت 12 نفر از افرادي كه در انفجارات چند مجتمع مسكوني درشهر رياض پايتخت عربستان دست داشتند ، شناسايي شدند .