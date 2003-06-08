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۱۸ خرداد ۱۳۸۲، ۱۸:۲۶

عربستان سعودي :

12 تن از عاملان انفجارات رياض شناسايي شدند

خبرگزاري مهر : وزارت كشور عربستان سعودي امروز يكشنبه در بيانيه اي اعلام كرد: هويت 12 نفر از افرادي كه در انفجارات چند مجتمع مسكوني درشهر رياض پايتخت عربستان دست داشتند ، شناسايي شدند .

به گزارش خبرگزاري رسمي سوريه (سانا)، دربيانيه وزارت كشورعربستان سعودي آمده است: شناسايي هويت اين افراد ازطريق تحقيقات گسترده ونمونه هاي خوني اجساد سوخته درمراكز انفجارهاي سه گانه صورت گرفت  است .
درتاريخ 22 ارديبهشت ماه  گذشته سه انفجار مهيب شهر رياض را به لرزه در آورد كه طي آن 31 نفر از جمله 12 آمريكايي كشته و بيش از 60 نفرديگر مجروح شدند.
به دنبال اين انفجارات مقامات عرابستان جستجوي گسترده اي را براي دستگيري عاملان اين حملات انتحاري آغاز كردند .
مقامات عربستان سعودي پيشترعناصر گروه القاعده  را مسوول اين انفجارات دانسته بودند.
اين بيانيه اضافه كرد: نمونه هاي خوني اجساد سوخته با نمونه هاي خوني نزديكان مظنونان به دست داشتن در انفجارات ازطريق اسيدهاي خوني و ژن ارثي " دي .ان .اي . مورد آزمايش قرارگرفت وهويت آنها شناسايي شد.
دربخشي ديگراز بيانيه وزارت كشورعربستان چنين آمده است، تحقيقات براي شناسايي عاملاني كه دراين حادثه دست داشته اند، همچنان ادامه دارد.     

 

 

 

کد مطلب 4429

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