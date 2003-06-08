12 تن از عاملان انفجارات رياض شناسايي شدند

به گزارش خبرگزاري رسمي سوريه (سانا)، دربيانيه وزارت كشورعربستان سعودي آمده است: شناسايي هويت اين افراد ازطريق تحقيقات گسترده ونمونه هاي خوني اجساد سوخته درمراكز انفجارهاي سه گانه صورت گرفت است .
به دنبال اين انفجارات مقامات عرابستان جستجوي گسترده اي را براي دستگيري عاملان اين حملات انتحاري آغاز كردند .
مقامات عربستان سعودي پيشترعناصر گروه القاعده را مسوول اين انفجارات دانسته بودند.
اين بيانيه اضافه كرد: نمونه هاي خوني اجساد سوخته با نمونه هاي خوني نزديكان مظنونان به دست داشتن در انفجارات ازطريق اسيدهاي خوني و ژن ارثي " دي .ان .اي . مورد آزمايش قرارگرفت وهويت آنها شناسايي شد.
دربخشي ديگراز بيانيه وزارت كشورعربستان چنين آمده است، تحقيقات براي شناسايي عاملاني كه دراين حادثه دست داشته اند، همچنان ادامه دارد.
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