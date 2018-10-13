تلاش دشمن برای حذف مولفه های اقتدار نظام اسلامی بی ثمر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم سپاسی در اولین نشست ستاد برگزاری مراسم سیزدهم آبان ماه سال جاری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار داشت: استکبار جهانی با تمام توان مقابل نظام جمهوری اسلامی ایستاده و در زمینه شناسایی مولفه های قدرت و اقتدار این نظام کار می کند.

رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان مرکزی افزود: استکبار جهانی طی ۱۷ سال اخیر برای مقابله، مهار و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران بالغ بر هفت تریلیون دلار هزینه کرده، این در حالی است که درآمد نفتی این کشور یک هزار و ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: آمریکا اذعان کرده که برای اولین بار در تاریخ، ایران توانسته در کنار مدیترانه باشد و از سوی دیگر ۲۰۰ نماینده کنگره آمریکا لایحه منع عملیات نظامی مقابل ایران را تصویب کرده اند چون پی بردند اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بالا است.

رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان مرکزی خاطرنشان کرد: با آنچه گذشت همه شرایط نشان می‌دهد مولفه‌های قدرت امروز در اختیار جمهوری اسلامی ایران است.

سپاسی ادامه داد: بنابراین در ایام ها، مناسبت ها و شرایط مقتضی همچون ۱۳ آبان، دستاوردها و قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران برای اقشار مختلف به ویژه نوجوانان، جوانان، دانش آموزان و دانشجویان که فراگیرتر هستند بیان شود.

رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان مرکزی خاطرنشان کرد: این دستاوردها در شرایطی کسب شده که کشور یک لحظه از هجمه های سنگین و توطئه‌های چالش برانگیز دشمنان در امان نبوده است.

سپاسی بیان داشت: دشمن در آستانه چهل سالگی انقلاب به هر نحو ممکن می خواهد انقلاب را به چالش بکشاند. وظیفه همه ما است با انسجام و همدلی و یکپارچگی و با قدرت تمام در مقابل استکبار جهانی، توطئه‌های جدید دشمن را نقش بر آب کنیم.

رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان مرکزی تصریح کرد: در روز سیزدهم آبان سال جاری انتظار می‌رود شاهد اقتدار و حضور پررنگ اقشار مختلف مردم در مراسم ملی مبارزه با استکبار جهانی باشیم.