نامه اعمال مشایی برای رئیس جمهور ارسال شد / حامیان فعالیت دانشگاه شیکاگو در ایران باید شناسایی و اخراج شوند / نامزدهای پیشنهادی مجلس برای تصدی سازمان گردشگری

سعید ابوطالب نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: اکنون اعضای کمیسیون فرهنگی برای اقدامات بعدی منتظر پاسخ رئیس جمهور به نامه این کمیسیون هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: عده ای دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی افرادی را به ترتیب امیررضا خادم، ایوبی، قاسمی، چمران، ریاض، جوانفکر، شیخ عطار، محمود محمدی و محسن احمدی را برای ریاست سازمان میراث فرهنگی به احمدی نژاد پیشنهاد داده اند که هم اکنون هم در مجلس در حال جمع آوری امضاء برای این افراد هستند که این اقدام هیچ ارتباطی به نامه 17 بندی اعضای کمیسون فرهنگی مجلس ندارد.

نماینده مردم تهران همچنین گفت: تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، خواهان متوقف شدن فعالیت موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در ایران شده اند.

وی ادامه داد: در این نامه نمایندگان مجلس فعالیت این موسسه از 40 سال پیش تاکنون را توضیح داده اند و اعلام کرده اند که این موسسه اشیاء باستانی را از ایران خارج و به موزه های خارج از کشور منتقل کرده که ازجمله می توان به 36 هزار لوح گلین عیلامی که توسط گروهی به سرپرستی ارنست هرتسلد آمریکایی آلمانی الاصل در طی سالهای 1923 تا 1933 میلادی کشف شده و به خارج از کشور منتقل شده و هرگز به ایران بازگردانده نشده است، اشاره کرد.

ابوطالب اظهار داشت: در بخش دیگری از این نامه آمده است، گرچه در دولت پیش با دعوت رسمی از موسسه امتیاز کاوش مستمر و بلاوقفه مناطق حساسی نظیر خوزستان و دشت مغان به دانشگاه شیکاگو واگذار شده بود و حتی هیات باستان شناسی آمریکایی از جندی شاپور تا مرودشت و شهر باستانی انشان را مورد کاوش و بررسی قرار دادند، اما با روی کار آمدن دولت ارزشی و اصولگرا انتظار می رفت با قطع دست بیگانگان تغییر و تحول اساسی در این حوزه را شاهد باشیم، اما عملکرد منفعلانه سازمان میراث فرهنگی در این خصوص نشان دهنده عمق نفوذ یک جریان وابسته فرهنگی در راس هرم تصمیم گیری های این سازمان است، لذا می طلبد که شخص رئیس جمهور در یک اقدام مناسب ضمن دستور اخراج کاوشگران صهیونیست این موسسه، عوامل داخلی این جریان خزنده و حامیان آن را برای همیشه از پیکره میراث فرهنگی جدا سازند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در عین حال تصریح کرد: در این نامه، نمایندگان مجلس کلیه عملکردها و خیانت های این موسسه را با اسناد و مدارک و اشیایی که از ایران خارج شده است را بطور کامل توضیح داده اند.

نماینده مردم تهران با اشاره به بند 4 این نامه گفت: در این بند عنوان شده است "با آغاز بکار موسساتی نظیر ایزمنو ایتالیا، موسسه ایران شناسی فرانسه، موسسه باستان شناسی آلمان و ایران شناسی بریتانیا در محوطه های باستانی ایران از سال 1377 و نهایتا برگزاری کنگره پیوندهای ایران و غرب و دعوت از چهره های صهیونیستی نظیر رمیبو شارلا، باربارا هوونگ، ژان برو، نیکلاس کوچولوس ، ماتیو استوپلر و غیره، راه برای ورود باستان شناسان آمریکایی و امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه شیکاگو هموار شده است".

ابوطالب در خاتمه گفت: در پایان این نامه از رئیس جمهور خواسته شده است، آن جریانی که در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از این جریان حمایت می کنند، کشف و از این سازمان اخراج شوند.