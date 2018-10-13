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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد:

کارشناسان دادگستری بازوان توانمند اجرای عدالت هستند

کارشناسان دادگستری بازوان توانمند اجرای عدالت هستند

یاسوج- رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارشناسان بازوان توانمند اجرای عدالت و تسریع در اجرای عدالت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مزارعی ظهر شنبه در نشست فصلی رؤسا و دادستانهای حوزه های قضایی و کارشناسان استان افزود: کارشناسان باید در یک پرونده نظریه خود را در اسرع وقت اعلام کنند و قاضی در بررسی یک پرونده نباید مجبور شود که برای یک کارشناس به صورت مکرر، اخطار بفرستد تا کارشناس نظریه ی خود را به شعبه ارسال کند.

مزارعی تصریح کرد: در اینکه قضات ما از ظرفیت کاشناسان استفاده می کنند هیچ شکی نیست و قضات از کارشناسانی استفاده می کنند که تخصصی عمل کرده و با استدلال و به موقع، نظر می دهند.

وی افزود: گزارش کارشناسان باید مطابق عدالت باشد و ذره ای نیز از قانون تخطی نکنند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با صلابت و اقتدار کامل برای اجرای عدالت در میدان است و شایسته است که همکاران محترم قضایی در قلم و اقدام خود برای امنیت استان و اجرای عدالت، ذره ای درنگ نکنند.

مزارعی افزود: کشور همواره به مدیران مؤمن و جهادی نیاز دارد و نیروهای جهادی، رزمندگانی هستند که در درون کشور و در مرزها حضور دارند و هر دو قشر نیز در حال مبارزه با دشمن هستند.

وی اظهار داشت: اگر امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم امنیت را لمس می کنند، مرهون سربازان خط مقدم نیروی انتظامی است.

کد مطلب 4429013

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