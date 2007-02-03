نخستین تاریخ پوشاک ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، کتاب "هشت هزارسال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی"، در مدت هفت سال از سوی مهرآسا غیبی پژوهشگر تاریخ پوشش مردم ایران زمین در 407 صفحه تدوین شده و با قطع وزیری و در شمارگان 3 هزار نسخه از سوی نشر " هیرمند " روانه پیشخوان کتابفروشی ها شده است .

نشریه بخارا روز پنجشنبه 19 بهمن در تالار بهتوون خانه هنرمندان ایرانی جشن رونمایی این کتاب را برگزار می کند .

در این مراسم علی دهباشی و محمد قاسم زاده طی سخنانی به نقد و بررسی کتاب حاضر خواهند پرداخت و پس از آن مهرآسا غیبی مولف اثر در مورد تالیف آن سخنانی ایراد می کند .