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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۹:۰۹

پس از هفت سال پژوهش :

نخستین تاریخ پوشاک ایران منتشر شد

نخستین پژوهش مستقل با موضوع تاریخ پوشاک در ایران پس از هفت سال تحقیق منتشر شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، کتاب "هشت هزارسال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی"، در مدت هفت سال از سوی مهرآسا غیبی پژوهشگر تاریخ پوشش مردم ایران زمین در 407 صفحه تدوین شده و با قطع وزیری و در شمارگان 3 هزار نسخه از سوی نشر " هیرمند " روانه پیشخوان کتابفروشی ها شده است .

نشریه بخارا  روز پنجشنبه 19 بهمن در تالار بهتوون خانه هنرمندان ایرانی جشن رونمایی  این کتاب را  برگزار می کند .

در این مراسم علی دهباشی و محمد قاسم زاده طی سخنانی به نقد و بررسی کتاب حاضر خواهند پرداخت و پس از آن مهرآسا غیبی مولف اثر در مورد تالیف آن سخنانی ایراد می کند .

کد مطلب 442903

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