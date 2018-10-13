کشف ۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از بار سیمان در مرز ایران- ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک، ماموران گمرک بازرگان با استفاده از دستگاه ایکس ری از کانتینر کامیون حامل بار صادراتی باک سوخت حاوی ۳ هزار لیتر موادسوختی از نوع گازوئیل کشف و ضبط کردند.

براساس این گزارش، این کامیون صادراتی حامل بار صادراتی افزودنی های آماده سیمان بود که ماموران گمرک توانستند با استفاده از ایکس ری این میزان سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.

آمار کشفیات از زمان مجهز شدن گمرکات به دستگاه ایکس ری افزایش یافته و تجهیز گمرکات به سیستم های کنترل الکترونیکی در افزایش کشفیات بسیار موثر بوده است.