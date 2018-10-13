اینترنت و تلفن همراه بستر کارآفرینی و بازاریابی را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعدازظهر شنبه با حضور در روستای ورکانه همدان و بازدید از طرح توان افزایی زنان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کارآفرینی به توجه ویژه وزیر ارتباطات به مسئله آموزش از طریق اینترنت و تلفن همراه اشاره کرد.

وی گفت: امروز اینترنت و تلفن همراه به‌عنوان یک ابزار نوین می‌تواند در انتقال و فراگیری آموزش، افزایش مهارت‌ها، تربیت کودکان و مراقبت بهتر از خانواده مفید باشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان و خانواده تأکید کرد: خوشبختانه امروز افرادی که فنون درآمدزایی و کسب درآمد از این بستر را می‌دانند کم نیستند و شمار زیادی از مردم از این طریق امرارمعاش می‌کنند.

ابتکار تاکید کرد: امروزه اینترنت و تلفن همراه بستر کارآفرینی و بازاریابی را فراهم کرده و باید از این ظرفیت بهره لازم را برد.