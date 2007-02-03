اسلام مخالف قاضی شدن زنان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، "شیخ علی جمعه" در این فتوا که روزنامه الاهرام الحکومیه منتشر کرد اعلام کرد : از نظر مبانی دینی برای زنان رهبری کشور و جامعه جایز نیست چرا که یکی از شئون رهبری حکومت، امام و مقتدا بودن در نمازاست که این امر برای زنان جایز نیست .

وی در این فتوای جدید خاطرنشان کرده است : هنگامی که حقوق سیاسی به مفهوم رایج آن شامل حق انتخاب و کاندیداتوری و تولیت کارهای عمومی باشد مبانی دینی مانعی انجام آنها نیست .

"شیخ علی جمعه" درآنچه مربوط به مسئله قضاوت زنان است گفت : اکثر فقها مرد بودن را شرط در قضاوت می دانند، اما با وجود این، نظرات مخالفی نیز از فقهای بزرگ مانند ابوحنیفه وارد شده است که قضاوت زن را جایزدانسته است . ابن جریر طبری نیز فتوا داده است : "در قضاوت ، مرد بودن شرط نیست برای اینکه برای زن جایز است که مفتی باشد پس جایز است که زن قاضی باشد و ما به این قول فتوا می دهیم".