باران تا آخر هفته مهمان کرمانشاه است /هشدار آبگرفتگی معابر

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی از امروز تا پایان هفته تقویت شرایط ناپایدار در سطح منطقه پیش بینی می شود و بر همین مبنا در برخی ساعات شاهد رگبار باران، وزش نسبتا شدید باد و رعد و برق در سطح استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بارش طی ساعاتی از روزهای دوشنبه و پنجشنبه نمود بیشتری دارد، گفت: همچنین در برخی ساعات شاهد آب گرفتگی معابر عمومی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین بیان داشت: دمای شهرکرمانشاه بین ۱۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده و طی ۲۴ ساعت گذشته سومار با ۳۸ و کنگاور با ۹ درجه سانتیگراد گرمترین و خنک ترین نقاط استان بودند.