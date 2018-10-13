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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۰

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه:

باران تا آخر هفته مهمان کرمانشاه است /هشدار آبگرفتگی معابر

باران تا آخر هفته مهمان کرمانشاه است /هشدار آبگرفتگی معابر

کرمانشاه-مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با هشدار آبگرفتگی معابر در پی بارندگی روزهای آینده گفت: این بارش ها تا آخر هفته ادامه دارد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی از امروز تا پایان هفته تقویت شرایط ناپایدار در سطح منطقه پیش بینی می شود و بر همین مبنا در برخی ساعات شاهد رگبار باران، وزش نسبتا شدید باد و رعد و برق در سطح استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بارش طی ساعاتی از روزهای دوشنبه و پنجشنبه نمود بیشتری دارد، گفت: همچنین در برخی ساعات شاهد آب گرفتگی معابر عمومی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین بیان داشت: دمای شهرکرمانشاه بین ۱۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده و طی ۲۴ ساعت گذشته سومار با ۳۸ و کنگاور با ۹ درجه سانتیگراد گرمترین و خنک ترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 4429069

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