اصلاح ضرایب و مواد امتحانی چند رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزش دانشگاه آزاد اسلامی اعلا م کرد : مواد امتحانی و ضرایب رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (کد رشته : 40610) و رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (کد رشته : 20712) در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1386 به شرح ذیل اصلاح می شود.

رشته مهندسی مکانیک ، گرایش تبدیل انرژی

- زبان تخصصی انگلیسی با ضریب سه

- ریاضی با ضریب سه

- حرارت و سیالات با ضریب چهار

- جامدات با ضریب دو

- دینامیک و ارتعاشات با ضریب دو

- محاسبات عددی با ضریب دو

رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

- زبان تخصصی (انگلیسی یا فرانسه) با ضریب دو

- روانشناسی تربیتی با ضریب دو

- آمار و روش های تحقیق با ضریب دو

- سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت با ضریب دو

- روانشناسی کودکان استثنایی با ضریب سه

- روانشناسی رشد با ضریب دو

- روانشناسی عمومی با ضریب دو

- آموزش و پرورش کودکان استثنایی با ضریب سه