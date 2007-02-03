اصلاح ضرایب و مواد امتحانی چند رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزش دانشگاه آزاد اسلامی اعلا م کرد : مواد امتحانی و ضرایب رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (کد رشته : 40610) و رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (کد رشته : 20712) در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1386 به شرح ذیل اصلاح می شود.
رشته مهندسی مکانیک ، گرایش تبدیل انرژی
- زبان تخصصی انگلیسی با ضریب سه
- ریاضی با ضریب سه
- حرارت و سیالات با ضریب چهار
- جامدات با ضریب دو
- دینامیک و ارتعاشات با ضریب دو
- محاسبات عددی با ضریب دو
رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
- زبان تخصصی (انگلیسی یا فرانسه) با ضریب دو
- روانشناسی تربیتی با ضریب دو
- آمار و روش های تحقیق با ضریب دو
- سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت با ضریب دو
- روانشناسی کودکان استثنایی با ضریب سه
- روانشناسی رشد با ضریب دو
- روانشناسی عمومی با ضریب دو
- آموزش و پرورش کودکان استثنایی با ضریب سه
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