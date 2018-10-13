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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

طالبان مدعی تسلط بر شهر «خوشامند» در ولایت پکتیا افغانستان شد

طالبان مدعی تسلط بر شهر «خوشامند» در ولایت پکتیا افغانستان شد

سخنگوی طالبان ادعا کرد که در حمله به مرکز شهر «خوشامند» واقع در ولایت «پکتیا» در افغانستان، مقر فرماندهی پلیس سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اطلس، «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه‌ ای ادعا کرد که در حمله این گروه به مرکز شهر «خوشامند» واقع در ولایت «پکتیا»، مقر فرماندهی پلیس سقوط کرده است و شهر در تسلط طالبان قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است که در این حمله، فرمانده پلیس این شهر و ۱۰ نیروی امنیتی دیگر کشته و ۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین ۶ نیرو نیز به اسارت طالبان در آمده‌اند.

این درحالیست که انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر ماه) برگزار شود و طالبان اخیراً حملات خود را در مناطق مختلف افزایش داده است.

کد مطلب 4429070

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