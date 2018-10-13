مدارس چادری عشایر گتوند به همت بنیاد برکت برچیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول آموزش و پرورش عشایر شهرستان گتوند با اعلام این خبر افزود: این تعداد کانکس در راستای خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و رفع مشکلات مدارس چادری عشایر شهرستان گتوند به همت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و پی‌گیری‌های فرماندار، نماینده‌ی مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیریت آموزش و پرورش عشایر خوزستان اختصاص یافت.

مجتبی ابراهیمی با بیان این‌که جمع‌‍آوری مدارس چادری برای نخستین ‌بار در شهرستان گتوند انجام شده است، گفت: پیش از این دانش‌آموزان عشایری در فصل‌های تابستان و زمستان مشکلات زیادی برای تحصیل داشتند که بخش زیادی از این مشکلات با استقرار کانکس‌های اهدایی بنیاد برکت رفع شد.

یک‌هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز عشایری گتوند در سه مقطع تحصیلی در ۲۷ مدرسه تحصیل می‌کنند. شهرستان گتوند در شمال استان خوزستان واقع شده و دارای ۲ بخش مرکزی و عقیلی، پنج شهر سماله، ترکالکی، صالح شهر، جنت مکان و ۴۵ روستا است.

گفتنی است، توسعه‌ی فضاهای آموزشی و مدرسه‌سازی یکی از بنیادی‌ترین و ماندگارترین فعالیت‌های زیربنایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور است و بنیاد برکت در مقام بازوی اجرایی ستاد در چند سال گذشته نهضتی را در این خصوص آغاز کرده و اقدام به ساخت مدارس و مجتمع‌های آموزشی در روستاها و مناطق محروم کرده است.

ساخت این مدارس بر مبنای اعلام نیاز مناطق آموزش و پرورش استان‌ها و با اولویت مناطق محروم‌تر و نیازمندتر انجام می‌گیرد. بنیاد برکت تا به امروز با هدف ارتقای سطح آموزش، توسعه‌ی فضاهای آموزشی، استانداردسازی تعلیم و تعلم و ارتقای عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق محروم ساخت بیش از یک‌هزار مدرسه را در ۳۱ استان به پایان رسانده و عملیات احداث ۱۰۰۰ مدرسه‌ی دوم را در سراسر کشور در دست اقدام دارد، که از این تعداد، ۱۱۰ مدرسه‌ی جدید در ابتدای مهر ماه ۹۷ افتتاح شد و تعداد مدارس بهره‌برداری شده‌ی برکت در حال حاضر به ۱۱۱۰ مدرسه رسیده است.

لازم به توضیح است بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) کار ساخت ۲۱۵ مدرسه با ۱۰۵۲ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال را در استان خوزستان در دست اجرا دارد که از این تعداد ۱۳۴ مدرسه افتتاح و به بهره‌برداری رسیده است. از مدارس ساخته‌شده و در دست ساخت بنیاد برکت در استان خوزستان، تعداد ۸ مدرسه‌ی برکت به بخش گتوند اختصاص دارد.