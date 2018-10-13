۲۶۰ بانوی کارآفرین در استان قزوین شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین استان قزوین روز شنبه با حضور پریچهر سلطانی مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک والبرز در مجلس شورای اسلامی، خانپور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین و جمعی از بانوان کارآفرین شهرک های صنعتی استان در استانداری قزوین تشکیل شد.

حمیدرضا خانپور در این جلسه با اشاره به تعداد بانوان کارآفرین استان گفت: تاکنون اطلاعات ۲۶۰ بانوی کارآفرین در مشاغل خانگی، صنایع دستی و تولیدی به ثبت رسیده که در استان قزوین فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۲۳ واحد تولیدی و طرح صنعتی بانوان کارآفرین در شهرکها و نواحی صنعتی استان مستقر شده اند که از این تعداد ۱۵ واحد تولیدی با دریافت پروانه بهره برداری مشغول به فعالیت هستند و مابقی در مرحله تخصیص زمین و ساخت و ساز قرار دارند.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان از ارائه تسهیلات حمایتی و وپژه برای استقرار بانوان کارآفرین در شهرکهای صنعتی خبر داد.

درادامه معصومه مرادیان مشاور استاندار ومدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: برای تسریع در روند درخواست های بانوان کارآفرینَ، هماهنگی بخش خصوصی و دولتی، آموزش های رایگان و حمایت های صادراتی را از مهمترین اهداف تشکیل شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین قزوین دانست.