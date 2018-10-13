هیچ معطلی و تاخیری در ثبت نام سامانه سماح وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی از فعالیت شبانه روزی حدود ۲۵۰۰ دفتر زیارتی خبر داد و افزود: همه میتوانند برای ثبت نام اولیه به سامانه سماح مراجعه کنند که هزینه روادید، بیمه پزشکی در این سامانه پوشش داده می شود.

وی ادامه داد: با توجه به مساعدت رئیس جمهور محترم، دستور داده شد با پیشنهاد بانک مرکزی هزینه ریالی ارز کاهش یابد و مجموع هزینه زائرین ۲۳۴ هزار تومان باشد که تقریبا معادل رقم سال گذشته است.

محمدی افزود: برای ثبت نام نیاز نیست هر کس شخصا ثبت نام کند و یک نفر می تواند به عنوان مسئول یک گروه به عنوان سر گروه ثبت نام کند. کار روان و ساده است و پرداخت نیز حتما به صورت الکترونیکی در سامانه سماح است.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: بعد از آن زوار به نزدیک ترین دفتر زیارتی مراجعه می کنند و مدارک را تحویل می دهند. در حال حاضر ویزا و گذرنامه با سرعت خوبی در حال تحویل است و علاوه بر ۴ کنسولگری عراق در کرمانشاه، اهواز، تهران و مشهد دفاتر کنسولی دیگر نیز فعال هستند.

محمدی تصریح کرد: به هیچ وجه معطلی، تاخیر و مشکلی در فرایند ثبت نام سامانه سماح وجود ندارد اما به عزیزان که به حرکت عظیم اربعین علاقه دارند، توصیه می کنیم نسبت به دریافت گذرنامه، ویزا و ثبت نام در سامانه سماح اقدام کنند و به کانال های دیگر مراجعه نکنند که یا هزینه بیشتری متحمل شوند و یا ویزای جعلی دریافت کنند.