۹۰۰ آمبولانس و ۱۰ بالگرد اربعین ۹۷ را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند ظهر شنبه در مراسم مانور اعزام کاروان بهداشت و درمان پیاده روی اربعین حسینی و بدرقه کاروان بهداشت و درمان این مراسم طی سخنانی گفت: در طول محورهای مواصلاتی، از مرزهای شرقی تا غربی کشور به فاصله هر ۴۰ کیلومتر یک آمبولانس اورژانس مستقر شده است.

وی از آموزش بهداشتی به موکب داران خبر داد و گفت: امسال نظارت بر تهیه، پخت و توزیع غذا توسط متخصصین بهداشت با دقت و شدت بیشتری انجام خواهد شد.

سرپرست اورژانس کشور از افزایش ۲۰ الی ۳۰ درصدی منابع مورد نیاز برای ارائه خدمت بهتر به زائران خبر داد و گفت: خون و فرآورده های خونی به میزان لازم و با همکاری سازمان انتقال خون ذخیره و دپو شده است.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت نیروهای اورژانس در مراسم اربعین حسینی گفت: ۱۷ هزار نیروی اورژانس و ۹ هزار نیروی درمانی برای این مراسم خدمت می کنند و ۹۰۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰ فروند بالگرد اورژانس با آمادگی کامل برای خدمت رسانی به زائران حسینی فعال هستند.

کولیوند گفت: در اربعین امسال نیز مانند سال های قبل کاروان ویژه بهداشت و درمان برای خدمت‌رسانی به زائران در مرزهای شرقی و غربی داخل کشور، برون مرزی و بخشی از کشور عراق اعزام می‌شود و در مرزها هم بیمارستان سیار و جنرال ایجاد کردیم تا آمادگی لازم در برابر حوادث احتمالی را داشته باشیم.