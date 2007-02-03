به گزارش خبرگزاری مهر، "زمستان سبز" عنوان ویژه برنامه ای از گروه خانواده شبکه اول سیماست که در هفت قسمت 15 دقیقه ای در ایام دهه فجر از همین شبکه پخش می شود. این برنامه به تهیه کنندگی محمد صوفی به مرور خاطرات مردم در مسیر راهپیمایی و تظاهرات به هنگام ورود امام (ره) اختصاص دارد.

برنامه "رد پای خاطره" از تولیدات گروه اجتماعی شبکه اول است که در ایام دهه فجر هر شب از این شبکه پخش می شود. این برنامه به تهیه کنندگی غلامرضا بختیاری تهیه می شود که در قالب یک کاروان با سفر به شهرهای انقلابی ایران سعی دارد یاد و خاطره انقلاب اسلامی را زنده نگه دارد.

برنامه "عصر سیاست" هم به تهیه کنندگی فرشاد منجزی در گروه سیاسی شبکه اول در 13 قسمت 60 دقیقه ای تهیه شده و در آن هنرمندانی که پس از پیروزی انقلاب رشد کرده و به دستاوردهای مهمی در عرصه هنر دست یافته اند، معرفی می شوند.

"روزهای رهایی" هم از تولیدات گروه سیاسی شبکه اول سیما در ایام دهه فجر است که در 11 قسمت 15 دقیقه ای به کارگردانی محمد فواد صفاریان و تهیه کنندگی ابراهیم داروغه زاده سعی دارد در قالب مستند نمایشی انقلاب اسلامی را وقایع نگاری کند. دانیال حکیمی به عنوان یک روزنامه نگار به سراغ کارشناسان و مورخین چون خسرو معتضد و ... می رود و از زبان آنها وقایع دهه پنجاه ایران روز خواهد شد.

برنامه "دستاورد" از تولیدات گروه جهاد شبکه اول است که سعی دارد دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه کشاورزی را به نمایش بگذارد. این برنامه در 11 قسمت هشت دقیقه ای تولید شده است. این برنامه دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه کشاورزی را به نمایش می گذارد.