۳۰ درصد صنایع کشور روی گسل های فعال زلزله قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی در نشست علمی و تخصصی مدیریت خطرپذیری و کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی که با حضور اعضای پژوهشکده و فعالان کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی برگزار شد، طی سخنانی گفت: از ۳۰ حادثه طبیعی شناخته شده در دنیا، ۱۱ حادثه در ایران رخ می دهد و روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی فرصت خوبی برای افزایش آگاهی عمومی در این بخش فراهم می کند.

وی با بیان این که در وقوع زلزله طبق دستاوردهای علمی تاکنون انسان هیچ نقشی ندارد ، گفت: دست اندازی انسان در محیط طبیعی و ساخت و سازها زمینه وقوع سیل پس از بارش ها را فراهم می کند.



استاندار تهران با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی به موقع و دقیق در زمان بحران و حوادثی مانند سیل و زلزله گفت: سال گذشته وقوع زلزله در شهرستان ملارد هرچند با تخریب همراه نبود اما نگرانی هایی در میان مردم داشت که با آموزش و آگاهی رسانی پیش بینی مواجهه با این بحران قابل انجام بود.

وی با بیان این که گسل های فعالی در کشور وجود دارد و هر چند وقت یکبار شاهد وقوع زمین لرزه در نقاط مختلف هستیم، گفت: باید با زلزله مواجه شویم و از آن نترسیم، اگر این نگاه در مدیریت بحران درونی شود و قواعد فنی را در ساخت و سازها رعایت کنیم ،شاهد خسارت های زلزله نخواهیم بود، زلزله های بم، زرند، بوشهر، کرمانشاه، همدان و قزوین بیش از ۵ ریشتر شدت و جمعا حدود ٦٢ هزار نفرفوتی و ۸۰ هزار مصدوم داشته است، این نشان دهنده آسیب پذیری کشورمان در برابر این حوادث است.

نماینده عالی دولت در استان تهران افزود: در زلزله بم بیش از ٧٠ هزار واحد مسکونی تخریب ٨٥ درصدی داشتند و هنوز برخی تخریب ها به حالت اولیه بازنگشته است، حدود١٧ درصد جمعیت کشور در استان تهران است و ٢٠ درصد جمعیت در گسل های فعال است و حدود ٣٠ درصد صنایع کشور بر این گسل ها قرار دارد.

مقیمی به حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو اشاره کرد و افزود: در این حادثه اگر در همان ابتدای وقوع، آتش به وسیله کپسول آتش نشانی و توسط ساکنان آموزش دیده مهار می شد از توسعه آن و ریزش ساختمان جلوگیری می شد، باید جامعه را به سمت ایمنی تشویق کنیم و رسانه ها و بخش خصوصی در اطلاع رسانی و آگاهی مردم نقش دارند.