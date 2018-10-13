به گزارش خبرنگار مهر، محمد قانبیلی عصر شنبه با حضور در دهمین اجلاس شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه قانون هیچ صلاحیتی به دیوان عدالت اداری برای رد مصوبات شورای عالی استانها نداده است گفت: از رئیس دیوان عدالت اداری خواستار اعطای مستندات قانونی در این زمینه هستم و در غیر این صورت از رئیس شورای عالی استان ها درخواست اجرای مکاتبات قانونی برای منع دخالت دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شوراها را دارم.



وی با بیان اینکه قضات دیوان عدالت اداری با آموزه های حقوق خصوصی و جزایی به بررسی مسائل شهری می پردازند، گفت: آموزش مسائل شهری به قضات دیوان عدالت اداری ضروری است.



این عضو شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه رعایت حقوق عمومی باید مهم ترین جهت گیری دیوان عدالت اداری باشد، افزود: فضای سبز و باغات در شهر حق عمومی مردم است اما قضات دیوان عدالت اداری با اعمال حقوق خصوصی به این مسئله می پردازند.



قانبیلی در خصوص نقاط ضعف هیئت های تطبیق گفت: ضعف در آموزش شوراها، تضاد و تناقض قوانین و مقتضیات محلی و زمانی از مهمترین نقاط ضعف هیات های تطبیق است.



نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها افزود: طبق قانون، آموزش اعضای شوراها وظیفه شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور است؛ این در حالی است که تمام بودجه آموزش شوراها به وزارت کشور پرداخت می شود و وزارت کشور در استان های انگشت شماری برای رفع مسئولیت اقدام به برگزاری کلاس می‌کند. لذا خواهشمندم بودجه آموزش شوراها به شورای عالی استان ها پرداخت شود.



نماینده شورای استان تهران در هیات‌ تطبیق مصوبات شهرستان‌های استان تهران درخصوص مقتضیات محلی و زمانی گفت: پس از زلزله کرمانشاه، شورای شهر تهران مصوبه ای برای اختصاص ۵ میلیارد تومان به زلزله زدگان، به هیئت تطبیق ارسال کرد در حالی که طبق قانون، بودجه هر شهر باید در همان شهر هزینه شود.



وی با اشاره به وضعیت آن زمان زلزله زدگان افزود: هیئت های تطبیق باید اجازه این را داشته باشند تا بر اساس شرایط زمانی و مکانی تصمیم گیری کنند.