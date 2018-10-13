معاینه بانوان شمیرانات در خصوص سرطان سینه هفته آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شهریور بعد از ظهر شنبه در نشست خبری پویش « همه با هم به سوی آگاهی بخشی و پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه» طی سخنانی این پویش را یک پویش شهرستانی، محلی و منطقه ای خواند و افزود: هدف اصلی این پویش بیدار کردن و آگاهی بخشی خانواده ها درباره سرطان سینه است.

وی گفت: امیدواریم همه بانوان در شمیرانات از خطرات این نوع سرطان که دومین نوع سرطان کشنده در ایران است، آگاه شوند.

فرماندار شمیرانات ادامه داد: متاسفانه اکثر بانوان ایرانی در ابتدا به این مساله آگاهی پیدا نمی کنند و زمانی متوجه وجود این بیماری میشوند که این بیمار عود کرده است.

وی افزود: در این پویش با آگهی بخشی همچنین معاینه و کمک به تشخیص این بیماری تلاش می کنیم که مادران ما که خیمه های اصلی خانواده ها هستند آسیب نبینند.

شهریور در ادامه بیان کرد: این آگاهی رسانی در تمام روستاها و محله های شهرستان های شمیرانات در سطح گستره اجرا می شود، تا در سال های آتی مادران ما ندانسته قربانی این بیماری نشوند.

وی در مورد زمان اجرایی شدن این پویش گفت: این طرح از اوایل هفته بعد در تمامی شهرها و روستاهای شمیرانات با حضور و استقرار پزشکان عملیاتی می شود تا بحث معاینه ابتدایی و آگاهی رسانی را شروع کنیم.