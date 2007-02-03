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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۵۳

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با مهر خبر داد:

تائید چهار نفر از اعضای جدید هیات موسس دانشگاه آزاد / بررسی وضعیت عضو پنجم در روزهای آتی

تائید چهار نفر از اعضای جدید هیات موسس دانشگاه آزاد / بررسی وضعیت عضو پنجم در روزهای آتی

چهار نفر از پنج نفر پیشنهادی هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تائید شدند و تصمیم گیری در مورد نفر پنجم به روزهای آتی موکول شد.

حجت الاسلام احمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، دکتر حسن حبیبی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام دکتر محسن قمی معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان و حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت آستان حضرت امام (ره) چهار نفری هستند که صلاحیت آنها برای عضویت در هیات موسس دانشگاه آزاد تایید شده است.

وی اظهار داشت: تنها دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم دولت هشتم از پنج نفر پیشنهادی هیات موسس دانشگاه آزاد هنوز تایید نشده است که تصمیم نهایی در این خصوص به زمانی دیگر موکول شده و در آینده تصمیم گیری خواهد شد.

ترکیب قبلی هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی از آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله موسوی اردبیلی، مهندس میر حسین موسوی و دکتر عبدالله جاسبی تشکیل شده بود که با ترکیب 5 نفره جدید، اعضای هیأت موسس دانشگاه به 9 نفر افزایش خواهد یافت. مقام معظم رهبری و مرحوم سید احمد خمینی (ره) نیز در ترکیب اولیه 6 نفره هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی عضویت داشتند.

کد مطلب 442915

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