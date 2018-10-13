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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۲

مدیرکل پدافند غیر عامل خوزستان:

آب شرب زائران اربعین حسینی تامین شد

آب شرب زائران اربعین حسینی تامین شد

اهواز - مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری خوزستان از تامین آب شرب زائران اربعین حسینی خبر داد.

سعید فیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به منظور برطرف ساختن مشکل تأمین آب شرب و رفاه هر چه بیشتر زائران اربعین حسینی(ع ) با پیگیری و نظارت ستاد نظارت و ارزیابی اربعین و اداره کل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان، دستگاه بسته‌بندی لیوانی آب به بهره برداری رسید.

فیوضی افزود: این دستگاه با ظرفیت تولید روزانه ۲۵ هزار لیوان آب شرب با کیفیت مطلوب توسط شرکت آبفای خوزستان و با همکاری پدافند غیرعامل استانداری خوزستان در مرز شلمچه به بهره برداری رسید. 

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری خوزستان تصریح کرد: برای اولین بار است که چنین دستگاهی با این ظرفیت برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4429163

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