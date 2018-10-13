آب شرب زائران اربعین حسینی تامین شد

سعید فیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به منظور برطرف ساختن مشکل تأمین آب شرب و رفاه هر چه بیشتر زائران اربعین حسینی(ع ) با پیگیری و نظارت ستاد نظارت و ارزیابی اربعین و اداره کل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان، دستگاه بسته‌بندی لیوانی آب به بهره برداری رسید.

فیوضی افزود: این دستگاه با ظرفیت تولید روزانه ۲۵ هزار لیوان آب شرب با کیفیت مطلوب توسط شرکت آبفای خوزستان و با همکاری پدافند غیرعامل استانداری خوزستان در مرز شلمچه به بهره برداری رسید.

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری خوزستان تصریح کرد: برای اولین بار است که چنین دستگاهی با این ظرفیت برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد.