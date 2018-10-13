۷۰ هزار نفر در استان بوشهر تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان بوشهر ۳۳ هزار خانوار با جمعیت ۷۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند که حدود ۱۰ درصد از جمعیت استان را شامل می‌شود.

وی به نقش بسیار مهم مراکز نیکوکاری در ارائه خدمات به نیازمندان اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون در استان بوشهر ۳۱ مرکز نیکوکاری فعالیت دارند که خدمات متنوعی را ارائه می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به جمع‌آوری میلیارد ریال کمک‌های نقدی و کالایی مردمی و خیران نیکوکار در نیمه نخست امسال، خاطرنشان کرد: ۱۷ میلیارد ریال کمک های نقدی و ۴۸ میلیارد به صورت کالا و خدمات بوده است.

وی با اشاره به فعالیت مستقل مراکز نیکوکاری و نظارت کمیته امداد بر آنها، بیان کرد: این مراکز نقش مهمی در سرعت‌بخشی کمک به نیازمندان دارد و کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم در سریع‌ترین زمان به دست نیازمندان می‌رسد.

لطفی افزود: مراکز نیکوکاری با شناسایی نیازمندان محلات، آنها را تحت حمایت قرار می‌دهند و خدماتی در زمینه‌های معیشت، مسکن، سرپناه، بهداشت و درمان، آموزش و برنامه‌های فرهنگی، تامین جهیزیه و مراسم ازدواج، اشتغال و طرح‌های کارآفرینی به آنها ارائه می‌دهند.