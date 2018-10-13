به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف شامگاه شنبه در شورای پدافند غیرعامل لرستان با اشاره به اینکه سال گذشته در هفته پدافند غیرعامل ۵ همایش استانی برگزار کردیم، اظهار داشت: همچنین ۴۴ کارگاه آموزشی برای اقشار مختلف داشتیم، ۱۹ رزمایش و مانور با اهداف مختلف برگزار شد و ۹ مسابقه فرهنگی نیز اجرا شد.

وی از تهیه و پخش ۶۰۰ دقیقه برنامه تلویزیونی و رادیویی مرتبط با پدافند غیرعامل خبر داد و افزود: ۱۸ مورد چاپ گزارشات پدافند غیرعامل در رسانه های محلی، ۱۰ هزار مورد چاپ بنر و پوستر و تراکت، افتتاح ۸ پروژه نیروگاه های برقی و دستگاه های بسته بندی آب و ... از دیگر اقدامات انجام شده در هفته پدافند غیرعامل سال گذشته برشمرد.

مدیر کل پدافند غیرعامل لرستان با اشاره به اینکه از ۸ آبان تا ۱۴ آبان هفته پدافند غیرعامل است که مقارن با ایام اربعین حسینی شده است، یادآور شد: برنامه های این هفته با شعار «افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی» برگزار می شوند.

سیف با بیان اینکه تبیین نقش و جایگاه پدافند غیرعامل در سطح جامعه، افزایش تحرک در دستگاه های اجرایی کشور، نهادینه سازی پدافند غیرعامل از طریق آموزش و... از جمله اهداف برگزاری برنامه های هفته پدافند غیرعامل است، تصریح کرد: ستاد بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل باید در استان ها با مسئولیت استاندار، در دستگاه ها به ریاست مدیران کل و در شهرستان ها با مدیریت فرمانداران تشکیل شود.

وی یادآور شد: درج پیام های مرتبط با پدافند غیرعامل در قبوض مردم، انجام تبلیغات محیطی، برگزاری نشست تخصصی با رسانه ها، برگزاری کارگاه های آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری، برپایی نمایشگاه های تخصصی، تجلیل از برترین های مقالات و کتب و نشریات، برگزاری رزمایش های استانی، محلی و بومی و ... از برنامه های هفته پدافند غیرعامل در سال جاری است.