کمک ۶۲.۵ میلیون دلاری کانادا به فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ماری کلود بیبو» وزیر توسعه بین الملل کانادا در بیانیه ای با اشاره به مواجهه آوارگان فلسطینی با فقر، بیکاری و کمبود شدید مواد غذایی اعلام کرد که کشورش برای آوارگانی که در غزه، کرانه باختری، لبنان و اردن به سر می برند ۶۲.۵ میلیون دلار کمک انسانی ارسال می کند.

وزیر توسعه بین الملل کانادا با اشاره به اینکه هدف کانادا از این اقدام کمک به رفع نیازهای ضروری فلسطینیان و حمایت از برقراری ثبات در منطقه است، اعلام کرد: به مدت دو سال ۵۰ میلیون دلار به آژانس کاریابی و امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی (اونروا) کمک کرده و از طریق «انجمن بین المللی دفاع از حق بازی» نیز ۱۲.۵ میلیون دلار حمایت مالی خواهیم کرد.

این درحالیست که آمریکا چندی پیش کمک های خود به آژانس کاریابی و امدادرسانی آوارگان فلسطینی قطع کرده بود.