به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه پست شهرستان دیر اظهار داشت: پست نهاد کهن و دیرپایی است که همچون گذشته امروز نیز در عرصه اقتصاد مقاومتی، اطلاعات و ارتباطات، مسائل فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار است.

امام جمعه بندر دیر اضافه کرد: خدماتی که پست در بخش توسعه کشور و ایجاد ارتباط بین مردم با مردم، مردم با مسئولین و بالعکس بر کسی پوشیده نیست.

وی با تأکید بر لزوم قدردانی از کسانی که به مردم خدمت می کنند، افزود: با این حال اگر زمانی از زحمات شما تقدیری صورت نگرفت دلسرد نشوید.

عبدالله عارفی رئیس اداره پست شهرستان دیر نیز با بیان اینکه پست به عنوان قدیمی ترین عضو خانواده ارتباطات از گذشته های دور در زندگی انسان نقش مهم و حیاتی داشته است، اظهار داشت: امروزه با پیشرفت های علمی نه تنها نقش پست کم رنگ تر نشده بلکه با تکیه بر صنعت فناوری ارتباطات در حال متحول شدن و حرکت به سمت فناوری های نوین است.

وی افزود: پست از طریق برقراری ارتباط مردم با مردم، سازمان‌ها و ادارات و بالعکس و کمک به بهبود امنیت اجتماعی و روانی و کاهش سفرهای درون و برون شهری به جامعه خدمت می کند.

رئیس اداره پست شهرستان دیر گفت: در حال حاضر ۲ دفتر پستی دولتی، شش دفتر فعال آی‌سی‌تی روستایی و ۶ دفتر پیشخوان دولت در شهرستان دیر وجود دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: قبول مرسولات، توزیع گذرنامه و سند تک برگ، ثبت نام و تحویل کارت هوشمند ملی، ثبت نام تغییر و تأسیس شرکت‌ها، قبوض گواهینامه جدید الصدور و ثبت نام اظهار نامه مالیاتی در پست دیر و زیرمجموعه‌های آن از جمله خدمات ما به مردم است.

عارفی بیان کرد: به زودی دو سامانه سیماک(شفاف سازی اطلاعات املاک) و جی نف(شفاف سازی آدرس ها و مکان ها)در پست شهرستان دیر فعال و اجرایی می شود.

رئیس پست شهرستان دیر عنوان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری ۳۷ هزار مرسوله وارده، ۱۶ هزار و۵۰۰ مرسوله صادره داشته ایم.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت سه هزار و ۵۰۰ فقره ثبت نام کارت هوشمند ملی انجام گرفته و شش هزار و ۸۰۰ کارت هوشمند ملی به افرادی که قبلا ثبت نام کرده بودند تحویل داده شده است.

عارفی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت پست دولتی و فاقد کد و ردیف بودجه است در زمان تخصیص اعتبارات هیچ گونه اعتباری برای ساخت و ساز و تجهیزات به اداره تعلق نمی‌گیرد که انتظار داریم در صورت امکان فرماندار تدابیری اتخاذ کنند که بتوانیم تغییر و تحولی در اداره پست ایجاد کنیم.

