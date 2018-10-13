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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۶

عضو شورای شهر ساری:

شورا درپی مچ گیری از شهرداری نیست

شورا درپی مچ گیری از شهرداری نیست

ساری - عضو شورای شهر ساری گفت: اعضای شورای شهر به دنبال مچ گیری از شهرداری نیستند ولی باید روندها اصلاح شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار عشوری شامگاه شنبه در جلسه شورای شهر ساری با بیان اینکه ۳۳ میلیارد تومان از فاکتورهای ساری فاقد تاریخ است گفت: باید تمام اسناد مالی شهرداری ساری از سال ۹۴ تاکنون بررسی شود.

وی بیان اینکه ما به دنبال مچ گیری نیستیم بلکه به دنبال اصلاح روندها هستیم افزود: وقتی صادقانه برخورد نمی شود مجبوریم پیگیری اساسی داشته باشیم.

عشوری یادآور شد: برخی ها در شهرداری ساری به دنبال سندسازی هستند درحالی که باید مسائل مالی شفاف سازی شود و نباید تخلفات تکرار شوند.

طاهری معاون اداری و مالی شهرداری ساری در این جلسه با بیان اینکه وضعیت شهرداری ساری از نظر عملکرد و اجرای پروژه های ساری چندان بد نیست گفت: خدمات خوبی در سطح شهر ساری ایجاد شده است.

وی با اظهار اینکه گزارش کاملی از تهاترهای مالی به شورا ارائه می شود گفت: تمامی اسناد و مستندات به صورت شفاف و صادقانه بیان خواهد شد.

وی گفت: برای پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید علمدار بیش از ۱۵ میلیارد تومان طی ۱۰۰ روز هزینه شده و این یک اقدام بزرگ است.

کد مطلب 4429216

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