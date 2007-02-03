واشنگتن قول رفع نگرانی مسکو درباره سپر موشکی را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس ، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از بازگشت از آمریکا در جمع خبرنگاران در مسکو گفت : دولت آمریکا به ما اطمینان داد که تلاش خواهد کرد اقداماتی را بویژه برای رفع این نگرانیها اتخاذ کند.یک مقام بلند پایه وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود، به تازگی به خبرنگاران گفت : برنامه استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی به علت خواست آمریکا برای دفاع از خود در برابر موشک های ایران و کره شمالی است.

این دیپلمات اظهار داشت : "آمریکا نگران موشک هایی است که می توانند از کره شمالی و ایران پرتاب شوند. یکی از گزینه های ممکن برای دفاع از خود و متفقین می تواند استقرار سامانه دفاع ضد موشکی در سواحل شرقی آمریکا و یا جایی در اروپا باشد".

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود استدلالات آمریکا مبنی بر دفاع در برابر حمله موشکی فرضی ایران کره شمالی برای استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا را قانع کننده ندانست.

آمریکا از لهستان و جمهوری چک درخواست کرده است تا سیستم های موشکی در خاک آنها مستقر شود گرچه درخواست از چک بطور رسمی صورت گرفته اما روسیه این اقدام آمریکا را تهدیدی برای امنیت خود قلمداد می کند.

مقام های روسیه بر این عقیده هستند که توان موشکی تهران و پیونگ یانگ در حد تهدید آمریکا و یا متحدان آن نیست و این سیستم موشکی می تواند امکانات روسیه را تحت سیطره خود درآورد.