خنده دار بود که در کامرون زندگی کنم/ عملکرد فدراسیون فوتبال این کشور بی نهایت ضعیف بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رویترز، آری هان مربی 58 ساله 6 ماه بعد از عقد قراردادش با تیم ملی کامرون و در حالی که فقط در دو بازی این تیم را هدایت کرده بود، تیم فوتبال این کشور را ترک کرد.

وی در گفتگو با خبرگزاری رویترز در مورد دلایل استعفایش گفت:« فدراسیون فوتبال کامرون از من می خواهد در یائونده(پایتخت کامرون) بمانم در حالی که بهتر است من در اروپا باشم چون تمام بازیکنان تیم ملی کامرون در تیم های اروپایی بازی می کنند».

سرمربی سابق باشگاه پرسپولیس تهران همچنین تاکید کرد: « خنده دار بود که من در کامرون زندگی کنم در حالی که تمام بازیکنانم در اروپا هستند».

آری هان اضافه کرد:« من احساس کردم که اگر استعفا بدهم خیلی بهتر است زیرا عملکرد فدراسیون فوتبال کامرون بی نهایت ضعیف بود».

هان با انتقاد از نحوه برنامه ریزی کامرونی ها برای بازی دوستانه با تیم توگو افزود:« طبق برنامه ریزی کامرونی ها قراراست بازیکنان روز سه شنبه در پاریس جمع شوند و از آنجا هم به محل برگزاری بازی پرواز کنند یعنی اینکه بازیکنان بعد از طی یک مسیر طولانی، ساعاتی بعد باید به میدان بروند. این مسائل نشان می دهد که آنها نمی توانند سازماندهی خوبی داشته باشند».

این استعفا در حالی مطرح شد که آری هان 6 ماه بعد از گذشت قرارداد دو ساله اش از تیم ملی کامرون جدا شد، ضمن اینکه پیش از این نیز اختلافاتی بین آری هان و مسئولان فدراسیون کامرون بوجود آمده بود.

در آن زمان مسئولان فدراسیون کامرون عنوان کرده بودند آری هان ناپدید شده و 2 ماه است که از او هیچ خبری ندارند. هان نیز در واکنش به این اظهارات اعلام کرده بود که فدراسیون فوتبال کامرون باید از او عذرخواهی کند.

خبر جدایی هان از کامرون در شرایطی روز جمعه اعلام شد که تئودور یونگ دستیار آری هان در تیم ملی کامرون، چین و پرسپولیس 2 هفته پیش مذاکرات خود را با باشگاه استقلال تهران آغاز کرده بود. یونگ سابقه سرمربیگری در 4 تیم لیگ برتری هلند را دارد.

آری هان تیم ملی کامرون را در رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آفریقا در 2 بازی هدایت کرد که نتیجه آن دو پیروزی 3 بر صفر مقابل رواندا و گینه استوایی بود.