شهابی و ریاحی به عضویت کمیته های کنفدراسیون درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مشخص شدن رییس، دبیر کل ،نایب رییس و معاون دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا ، انتخابات کمیته های مختلف نیز از ظهر امروز در سالن اجتماعات هتل (westen ) ماکائو آغاز شد که طی آن داراب ریاحی و دکتر اصغر شهابی از کشورمان با به دست آوردن حدنصاب آرا به عضویت کمیته های فنی و پزشکی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا درآمدند.
نتایج انتخابات هیات اجرایی، کمیته های فنی و پزشکی کنفدراسیون به شرح زیر اعلام شده است:
اعضای جدید هیات اجرایی:
1- عبداله محمود از بحرین با 25 رای
2-کایرت تورلی خانوف از قزاقستان با 20 رای
3- مهید الدین احمد از بنگلادش با 17 رای
4-پوئن انگ اونگ از مالزی با 16 رای
5-شکراله واخاماروف محمودف از ازبکستان با 16 رای
6 -حسین ابراهیم حرب از اردن با 16 رای
اعضای جدید کمیته فنی:
1-مصطفی صالح از عراق با 24 رای
2-خانم ریکو چنی از ژاپن با 21 رای
3- هری چوبانیان از لبنان با 18 رای
4-لیم اسکریتون از تایلند با 16 رای
5-داراب ریاحی از ایران با 14 رای
6- اعظم الزوبی ازاردن با 13 رای
اعضای جدید کمیته پزشکی:
1-دکتر شهابی از ایران
2- دکتر سانی التوبینگ از اندونزی
3- دکتر لیو چان ژیانگ از چین
4- خانم لن ایرنیا از قزاقستان
5- اد لور پایرن از تایلند
خاطر نشان می سازد دکتردهنوی هم با 28 رای به عضویت کمیته تحقیق و پژوهش این کنفدراسیون درآمد.
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