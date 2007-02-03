شهابی و ریاحی به عضویت کمیته های کنفدراسیون درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مشخص شدن رییس، دبیر کل ،نایب رییس و معاون دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا ، انتخابات کمیته های مختلف نیز از ظهر امروز در سالن اجتماعات هتل (westen ) ماکائو آغاز شد که طی آن داراب ریاحی و دکتر اصغر شهابی از کشورمان با به دست آوردن حدنصاب آرا به عضویت کمیته های فنی و پزشکی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا درآمدند.



نتایج انتخابات هیات اجرایی، کمیته های فنی و پزشکی کنفدراسیون به شرح زیر اعلام شده است:

اعضای جدید هیات اجرایی:

1- عبداله محمود از بحرین با 25 رای

2-کایرت تورلی خانوف از قزاقستان با 20 رای

3- مهید الدین احمد از بنگلادش با 17 رای

4-پوئن انگ اونگ از مالزی با 16 رای

5-شکراله واخاماروف محمودف از ازبکستان با 16 رای

6 -حسین ابراهیم حرب از اردن با 16 رای



اعضای جدید کمیته فنی:

1-مصطفی صالح از عراق با 24 رای

2-خانم ریکو چنی از ژاپن با 21 رای

3- هری چوبانیان از لبنان با 18 رای

4-لیم اسکریتون از تایلند با 16 رای

5-داراب ریاحی از ایران با 14 رای

6- اعظم الزوبی ازاردن با 13 رای



اعضای جدید کمیته پزشکی:

1-دکتر شهابی از ایران

2- دکتر سانی التوبینگ از اندونزی

3- دکتر لیو چان ژیانگ از چین

4- خانم لن ایرنیا از قزاقستان

5- اد لور پایرن از تایلند

خاطر نشان می سازد دکتردهنوی هم با 28 رای به عضویت کمیته تحقیق و پژوهش این کنفدراسیون درآمد.