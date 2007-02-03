هدف اتهام به ایران در فلسطین پوشاندن فتنه انگیزی آمریکا و اسرائیل است / درگیریهای داخلی فلسطین زاییده قرارداد اسلو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری قدس، رسانه های رژیم اسرائیل طی دو روز گذشته مدعی شدند که نیروهای گارد ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین درحمله به دانشگاه اسلامی غزه موفق شدند پنج ایرانی را که در این دانشگاه مخفی شده بودند را بازداشت نمایند.



در واکنش به این شایعات پرفسور "عبدالستار قاسم" استاد علوم سیاسی دانشگاه النجاح فلسطین و نامزد مستقل انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 2005 در اظهاراتی گفت : گذرگاه های غزه به طور کامل تحت نظارت نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست ابومازن و همچنین تحت اشراف کامل نظامیان اسرائیلی و حتی نیروهای غربی است به گونه ای که حتی اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین نیز جز عبور از این گذرگاهها راه دیگری برای بازگشت به غزه نداشت پس ایرانی ها از کجا وارد غزه شده اند که آنها ادعا می کنند؟



این استاد دانشگاه فلسطینی افزود : وارد کرد نام ایران به درگیریهای داخلی در فلسطین و حتی درمنطقه عربی اقدامی با هدف سرپوش گذاشتن نقش آمریکا و اسراییل در ایجاد این درگیری ها است.



وی تصریح کرد : ایران هیچ سودی از جنگ داخلی در فلسطین نمی برد و هرگز در این راه اقدامی نخواهد کرد و لذا هدف از اعلام نام ایران در این شرایط منحرف کردن افکار عمومی از نزاع عربی – صهیونیستی به نزاع ساختگی عربی – ایرانی است.



پرفسور عبدالستار قاسم تاکید کرد : ایران هرگز خواستار جنگی دیگر با اعراب نظیر آنچه که در سال 1982 میلادی رخ داد نیست .



وی با انتقاد شدید از برخی جریانهای فلسطینی که سعی دارند نام ایران را به نوعی وارد درگیری فلسطینی – فلسطینی کنند، این جریانها را بخشی از ائتلاف آمریکایی توصیف کرد که جنگ تبلیغاتی علیه ایران را در فلسطین از مدتها پیش برعهده دارند و این مسئله موضوع جدید نیست.



این استاد دانشگاه فلسطین ابراز عقیده کرد که شکست توافق میان حماس و فتح هیچ ارتباطی به کشف کامیونهای حامل سلاح به تشکیلات خودگردان که توسط اعضای حماس صورت گرفت ندارد.



وی اسرائیل، آمریکا و برخی دولتهای عربی (بدون ذکر نام) را متهم کرد که در درگیریهای داخلی فلسطین مشارکت دارند تا به این ترتیب وضعیت فلسطین را بحرانی و حکومت منتخب فلسطینی ها به رهبری حماس را سرنگون کنند.



قاسم پیش بینی کرد که درگیریهای داخلی تا حصول یک توافق آرام سازی جدید ادامه یابد، اما گفت که درگیریهای داخلی در فلسطین زاییده قرارداد اسلو است و از زمان انعقاد این قرارداد تاکنون همواره فلسطینی ها با یکدیگر درگیر شده اند.



وی اولین درگیری بین فلسطینی ها را مربوط به سال 1994 یعنی یکسال پس از امضای قرار داد اسلو در زمان ریاست یاسر عرفات دانست و گفت در این سال نیروهای تشکیلات تازه تاسیس خودگردان به روی نمازگزاران فلسطینی در یک مسجد در غزه آتش گشودند که منجر به کشته و زخمی شدن دهها فلسطینی شد.



وی با اعلام اینکه قرار داد اسلو در واقع با هدف برافروختن شعله جنگ داخلی در فلسطین و ریختن خون فلسطینی ها طراحی شده است تصریح کرد : آمریکا، اسرائیل و برخی دولتهای عربی نیز در جهت ایجاد درگیری داخلی گام بر می دارند.



قاسم اما پیش بینی کرد که در گیری های داخلی در نهایت به جنگ داخلی منجر نخواهد شد.