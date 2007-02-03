به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "خورشید کاروان" از یکشنبه پانزدهم بهمن ماه به مدت 20 شب در تالار بزرگ کشور اجرا می شود. این نمایش بر اساس پرده "دیر راهب" نمایشنامه "هیهات" نوشته زنده یاد ابوباسم حیادار با بازنویسی مهدی توسلی به نگارش درآمده و کاری از گروه فرهنگی فدک است که در طول 15 سال گذشته با تغییر عوامل اجرایی روی صحنه رفته است.

این نمایش با مساعدت تالار بزرگ کشور، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه ناجی هنر به اجرا درمی آید. مهدی متوسلی نویسنده، محمود فرهنگ کارگردان، عبدالخالق مصدق طراح نور، حسین عالم بخش طراح صحنه، علی رضوانی مدیر تولید، عبدالرضا کیهانی دستیار کارگردان و محمد سراج سرپرست مداحان و ذاکرین با "خورشید کاروان" همکاری دارند. در این نمایش انوشیروان ارجمند، فرهاد بشارتی، اسداله بابابی، محمود راسخ فر، مهدی امینی و 40 بازیگر دیگر ایفای نقش می کنند.