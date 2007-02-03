موسیقی مهمترین هنر در ترویج فرهنگ پایداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فرهت که هم اکنون در سوئد به سر می‌برد به ستاد خبری دومین همایش تجلیل از فجرآفرینان عاشورایی گفت: "از آنجا که موسیقی احتیاج به ترجمه ندارد و مستقیما مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و به ملیت خاصی نیز تعلق ندارد، مهمترین اثر را در ترویج فرهنگ پایداری دارد و چون تجریدی‌ترین هنرهاست می‌تواند در یک دوره زمانی اثر مثبت هنری خود را بر جای بگذارد. از این رو کار هنری پایدار به شمار می‌رود و به یک زمان خاص محدود نمی‌شود و می تواند در آرمان‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار گیرد."



این آهنگساز درباره اثربخشی موسیقی در شورآفرینی دوران انقلاب و پس از آن گفت: "موسیقی می‌تواند بهترین تاثیر را داشته باشد. همان طور که شاهد بودیم بعد از انقلاب آثار موسیقایی خوبی نوشته شد و از سوی ارگان‌های مختلف سفارشاتی برای ساخت موسیقی به آهنگسازان نیز داده شده که به این واسطه، ‌آهنگسازان به نوشتن آثار جهانی تشویق شدند و در پی آن موسیقی به دلیل دارا بودن ارزش هنری، اثر بخشی فراوانی روی مردم داشته است."



خالق سمفونی پیامبر (ص) درباره تفاوت موسیقی جنگ و انقلاب با سایر انواع موسیقی اظهار داشت: "هنر موسیقی با هر موضوعی که ساخته می‌شود، تجسم ظاهری قضایا نیست. بلکه الهام گرفتن از رویدادها و نوع برخورد هنرمند با رویداد است. از این رو هر نوع موسیقی که توسط آهنگسازان مختلف ساخته می‌شود به دلیل اینکه هر کسی نگاه خاص خود را دارد، متفاوت خواهد بود."



وی با اشاره به اینکه تاثیر‌پذیری موسیقی از دوران انقلاب و دفاع مقدس سیر صعودی داشته، افزود: "موسیقی از آن زمان تاکنون پیشرفت کرده، به طوری که آثار جدیدی که در حال حاضر ساخته می‌شود به دلیل تجربه بالاتر به مراتب قویتر هستند. وقتی آثار نوشته شده را با قبل مقایسه کنیم، می‌بینیم دارای فرهنگ موسیقی خاص هستیم. در حال حاضر نیز مراکزی چون رادیو، تلویزیون، حوزه هنری، وزارت ارشاد و فرهنگستان هنر در پی ساخت آثار مختلف در راستای فرهنگ انقلابی هستد."



شاهین فرهت در خاتمه درباره نقش آثار هنری در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و تداوم آن در دیگر عرصه‌ها خاطرنشان کرد: "سالم‌ترین نوع این نقش و هدف، تقویت، تشویق و خلق آثار هنری مناسب و فاخر است که علاوه بر اینکه می‌تواند در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد، بتواند در درازمدت نیز به عنوان الگویی برای جوانان در تولید آثار فاخر لحاظ شود."

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