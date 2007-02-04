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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۱

/ تعجب محققان از بارش برف های زرد و نارنجی در سیبری /

دانه های رنگی برف سیبری حاوی مواد سمی نیست

دانه های رنگی برف سیبری حاوی مواد سمی نیست

کارشناسان روسی خبر دادند: دانه های زرد و نارنجی رنگ برف که در غرب سیبری باریدن گرفته بود، حاوی هیچ گونه ماده سمی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان با بررسی و مطالعه ساختار این دانه های رنگی برف دریافتند: مواد موجود در آن هیچ نوع سمی را با خود به همراه ندارد اما آهن موجود در این نمونه ها 4 برابر بیش از مقدار معمولی است.

ساکنین ناحیه "اومسک" سیبری در پی بارش برف رنگی هشدارهایی را دریافت کردند. از اهالی محلی خواسته شد تا از آب کردن یخ ها خودداری کنند. دانشمندان صحبت درخصوص علت وقوع چنین پدیده ای را بسیار زود دانستند.

بنا بر گزارش خبرگزاری نووستی، نمونه های برف برای انجام آزمایشات بیشتر به آزمایشگاه هایی در مسکو و کراسنویارسک فرستاده و تحقیقاتی نیز درخصوص امکان شیوع آلودگی صنعتی از قزاقستان انجام شد.

کد مطلب 442941

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