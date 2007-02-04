دانه های رنگی برف سیبری حاوی مواد سمی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان با بررسی و مطالعه ساختار این دانه های رنگی برف دریافتند: مواد موجود در آن هیچ نوع سمی را با خود به همراه ندارد اما آهن موجود در این نمونه ها 4 برابر بیش از مقدار معمولی است.

ساکنین ناحیه "اومسک" سیبری در پی بارش برف رنگی هشدارهایی را دریافت کردند. از اهالی محلی خواسته شد تا از آب کردن یخ ها خودداری کنند. دانشمندان صحبت درخصوص علت وقوع چنین پدیده ای را بسیار زود دانستند.

بنا بر گزارش خبرگزاری نووستی، نمونه های برف برای انجام آزمایشات بیشتر به آزمایشگاه هایی در مسکو و کراسنویارسک فرستاده و تحقیقاتی نیز درخصوص امکان شیوع آلودگی صنعتی از قزاقستان انجام شد.